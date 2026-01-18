‘‘Je te revois, père’’ de Tahar Bekri | Entre fiction et autobiographie

Vient de paraître dans la collection «Contemporains», dirigée par Eric Brogniet, aux éditions Asmodée Edern, à Bruxelles, ‘‘Je te revois, père’’ (130 pages, 21euros), récit écrit par le poète, Tahar Bekri.

Entre écriture autobiographique, fiction et conte, le poète donne à lire des récits émouvants sur les rapports au père, la mère, trop tôt disparue, l’hommage à la palmeraie de l’enfance, Gabès.

La mémoire intime s’écrit dans le contexte collectif, entre pays natal et exil. Un retour aux sources, à l’évocation testamentaire.

Voix intérieure, quête profonde des repères, résonance historique, s’entremêlent dans une prose largement poétique où le poète met son cœur à nu.

Le livre dont la couverture reproduit une calligraphie de Hassan Massoudy sortira en librairie le 1er février 2026.