Tunisie | L’hydrothérapie a le vent en poupe

Le nombre de visiteurs dans les centres d’hydrothérapie en Tunisie en 2025 a atteint 7 millions de personnes, réparties dans 490 centres comprenant des stations thermales, des bains minéraux et des spas d’eau de mer et d’eau douce.

C’est ce qu’a indiqué le directeur général de la santé au ministère de la Santé, Walid Naïja, en marge de sa participation au Forum de Kapsa sur l’hydrothérapie, jeudi 15 janvier 2026, soulignant l’intérêt grandissant pour l’hydrothérapie en tant que pratique à la fois thérapeutique et touristique, les centres d’hydrothérapie ayant enregistré un taux de croissance estimé à 5 % entre 2024 et 2025.

Par ailleurs, 70 % des visiteurs des centres et stations de thérapie par l’eau en Tunisie sont des touristes étrangers, qui se rendent notamment dans les centres de thérapie par l’eau de mer, renforçant ainsi la position de la Tunisie comme destination de premier plan dans le domaine du tourisme médical.

Walid Naïja a déclaré que le nombre de visiteurs dans les centres de thérapie par l’eau de mer a atteint 180 000 visiteurs en 2025, ce qui souligne la nécessité d’un soutien accru en matière d’investissement, de développement des infrastructures et d’amélioration de la qualité des services de santé fournis.

Le responsable a formé l’espoir que le volume des revenus du secteur augmentera dans les années à venir avec la mise en service de nouvelles unités et la réalisation de projets, notamment ceux relatifs aux cités médicales dont les études techniques et économiques ont été achevés.

Le ministère de la Santé s’efforce de renforcer la position de la Tunisie en tant que plateforme régionale d’exportation de services de santé, faisant de l’hydrothérapie un secteur clé pour attirer de nouveaux marchés, a souligné le directeur général de la Santé, ajoutant que l’hydrothérapie est une option de traitement complémentaire au système traditionnel et qu’elle s’est avérée efficace dans le traitement des maladies chroniques telles que les rhumatismes et les maladies respiratoires, ainsi que dans la réadaptation fonctionnelle et motrice et la santé mentale.

I. B. (avec Tap)