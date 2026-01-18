Le poème du dimanche | ‘‘Romain parti’’ de Thierry Renard

Né en 1963 à Lyon, Thierry Renard, est poète, directeur littéraire près des éditions La Rumeur Libre, directeur artistique de l’Espace Pandora, à Vénissieux.

Parallèlement à son activité culturelle, il mène une œuvre de création qui compte de nombreux ouvrages, rassemblés dans les Œuvres poétiques (parus en deux volumes, en 2016 et 2018, aux Editions La rumeur libre.). De son aveu, sa rencontre avec l’écrivain Charles Juliet, en 1978, fut déterminante.

Tahar Bekri

«Tout naît tout meurt à qui mieux mieux

arbres étoiles hommes

virus et cetera

quel empressement quel boucan

et autant de nostalgie que d’espoir

on meurt on naît à l’envi»

Nâzim Hikmet, Il neige dans la nuit

Pour Corinne

Les mots parfois ne suffisent pas

à nous rendre heureux

Les mots parfois sont impuissants

Je songe à tout ce qui nous dépasse

à ce qu’on ne comprend pas

Mon neveu Romain s’est envolé

il y a déjà huit mois

Parti brutalement

Et je voudrais tant apporter

du réconfort à ses proches

les sortir de leur souffrance

Ce n’est pas facile

Rien n’est simple

Quand on perd un enfant

on perd tout

Tout devient sombre soudain

On se demande ce qui a pu arriver

Et pourquoi c’est arrivé

Alors peut-être doit-on uniquement

regarder vers le ciel

tendre la main

aux nuages aux oiseaux

Ici pas question de Paradis

Laissons cela à d’autres

Ici seulement

de petites cendres dans le vent

Le ciel est terrestre

Le ciel est humain

L’existence traverse

les nombreux territoires

du cœur et de l’esprit

L’existence de nos morts est en nous

Nous la prolongeons

sans même nous en rendre compte

Parfois les mots ne suffisent plus

à rompre le silence à apaiser les tourments

Il faudrait un rêve de gosse dans la nuit étoilée

Un rêve contre le chagrin et les larmes

Un rêve sans fin

sous la lune attendrissante

Romain est parti

mais il reste vivant dans nos cœurs

(Remerciements à l’auteur)