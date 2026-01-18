Le poème du dimanche | ‘‘Romain parti’’ de Thierry Renard

Né en 1963 à Lyon, Thierry Renard, est poète, directeur littéraire près des éditions La Rumeur Libre, directeur artistique de l’Espace Pandora, à Vénissieux.
Parallèlement à son activité culturelle, il mène une œuvre de création qui compte de nombreux ouvrages, rassemblés dans les Œuvres poétiques (parus en deux volumes, en 2016 et 2018, aux Editions La rumeur libre.). De son aveu, sa rencontre avec l’écrivain Charles Juliet, en 1978, fut déterminante.
«Tout naît tout meurt à qui mieux mieux
arbres étoiles hommes
virus et cetera
quel empressement quel boucan
et autant de nostalgie que d’espoir
on meurt on naît à l’envi»
Nâzim Hikmet, Il neige dans la nuit
Pour Corinne
Les mots parfois ne suffisent pas
à nous rendre heureux
Les mots parfois sont impuissants
Je songe à tout ce qui nous dépasse
à ce qu’on ne comprend pas
Mon neveu Romain s’est envolé
il y a déjà huit mois
Parti brutalement
Et je voudrais tant apporter
du réconfort à ses proches
les sortir de leur souffrance
Ce n’est pas facile
Rien n’est simple
Quand on perd un enfant
on perd tout
Tout devient sombre soudain
On se demande ce qui a pu arriver
Et pourquoi c’est arrivé
Alors peut-être doit-on uniquement
regarder vers le ciel
tendre la main
aux nuages aux oiseaux
Ici pas question de Paradis
Laissons cela à d’autres
Ici seulement
de petites cendres dans le vent
Le ciel est terrestre
Le ciel est humain
L’existence traverse
les nombreux territoires
du cœur et de l’esprit
L’existence de nos morts est en nous
Nous la prolongeons
sans même nous en rendre compte
Parfois les mots ne suffisent plus
à rompre le silence à apaiser les tourments
Il faudrait un rêve de gosse dans la nuit étoilée
Un rêve contre le chagrin et les larmes
Un rêve sans fin
sous la lune attendrissante
Romain est parti
mais il reste vivant dans nos cœurs
