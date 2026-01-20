Ariana & Tunis | Suspension des cours prolongée pour le mercredi 21 janvier

Face à la persistance de conditions météorologiques défavorables, les Commissions régionales de lutte contre les catastrophes de l’Ariana et de Tunis ont décidé le maintien de la suspension des cours.

Les gouvernorats de Tunis et de l’Ariana affirment que la suspension des cours pour toute la journée du mercredi 21 janvier 2026 concerne les établissements éducatifs publics et privés (écoles, collèges, lycées), les centres de formation professionnelle ainsi que les institutions d’enseignement supérieur.

Les autorités régionales précisent que cette décision a été prise dans le but de garantir la sécurité de tous, tout en appelant à la plus grande vigilance et à suivre les mises à jour régulières des bulletins météo et des communiqués officiels.

Y. N.