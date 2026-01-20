Les inondations en Tunisie ont fait 3 morts à Moknine

Une troisième personne a trouvé la mort à Moknine, gouvernorat de Monastir, suite aux fortes précipitations qui s’abattent sur la région depuis hier, a fait savoir le directeur régional de la protection civile à Monastir, Raouf Marouani, précisant que les agents de la protection civile ont repêché, ce matin, mardi 20 janvier 2026, le corps d’un homme qui flottait sur le lac de Moknine.

Deux décès par noyade ont été précédemment confirmés dans cette délégation dans la nuit de lundi à mardi, en raison des crues provoquées par les fortes pluies.

Il s’agit d’une femme dont le corps avait été emporté par les crues et d’une deuxième femme, octogénaire handicapée, qui a trouvé la mort dans le quartier de Kalalat dans la même ville, après que les eaux aient envahi son domicile.

Marouani a ajouté : «La région de Monastir ne figurait pas sur la carte des alertes maximales et nous avons été surpris par l’ampleur des perturbations météorologiques et les pluies torrentielles, bien que les services de la protection civile fussent prêts à intervenir», précisant que les interventions les plus importantes ont été enregistrées à Moknine, Monastir et Ksar Hellal pour assurer le pompage des eaux, dégager les véhicules coincés et sécuriser les axes routiers.

Marouani a confirmé que la commission régionale de prévention des catastrophes, présidée par le gouverneur de la région reste en réunion ouverte, bien que les pics soient passés.

Selon l’INM, les quantités de pluies enregistrées durant les dernières 24 heures dans la délégation de Moknine ont atteint 192 mm. Quelque 230 mm ont été enregistrés à Monastir, 242 mm à Sayada-Lamta-Bouhjar, 92 mm à Jammel et 70 mm à Teboulba.

«Mardi matin, les gouvernorats de Bizerte, Grand Tunis, Nabeul, Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax ont été placés en vigilance orange, en raison des pluies orageuses et parfois intenses et en quantités localement importantes qui s’abattent sur ces régions», a souligné l’agence Tap alors que les autorités continuent de lancer des appels à la vigilance.

Cependant, des pluies parfois abondantes, dues au passage du système cyclonique méditerranéen que plusieurs médias météorologiques ont surnommé «Harry», continueront de s’abattre tout au long de la journée du mardi, notamment sur l’Est du pays, en particulier les gouvernorats du Grand Tunis, de Bizerte, de Nabeul, du Sahel et de Sfax, indique l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi.

Les cumuls les plus élevés oscilleront entre 40 et 60 mm, pouvant atteindre près de 80 mm par endroits.

Ces précipitations seront accompagnées de chutes de grêle et de vents forts à violents, surtout sur les zones côtières et lors du développement de cellules orageuses.

L’intensité de ces perturbations devrait s’atténuer progressivement à partir de cet après-midi.

Selon les analyses météorologiques, le système de basse pression associé à la perturbation s’est développé en Méditerranée centrale, entre la Tunisie, l’Algérie et la Sardaigne, alimentant des conditions météorologiques extrêmes le long de sa trajectoire vers le nord.

I. B.