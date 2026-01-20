SOCIETETunisie

20 janvier 202620 janvier 2026
Tunisie | Les 15 gouvernorats concernés par la suspension des cours ce mercredi

Le ministère de l’Education a annoncé dans la soirée de ce mardi 20 janvier 2026, que les cours seront également suspendus demain dans 15 gouvernorats du pays.

Cette décision fait suite aux intempéries qui frappent actuellement le pays et qui se poursuivront cette nuit et demain, mercredi 21 janvier.

Voici les gouvernorats concernés selon le communiqué du ministère de l’Education : Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Béja, Jendouba, Le Kef, Siliana, Zaghouan, Bizerte, Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax.

Y. N.

