« A voix basse » de Leyla Bouzid en compétition officielle à Berlin

Nouvelle consécration pour le cinéma tunisien, avec la sélection du nouveau film A voix basse – بيّت الحس de la réalisatrice Leyla Bouzid, qui fera sa première mondiale dans le cadre de la compétition officielle de la Berlinale – Berlin International Film Festival.

Cette sélection vient confirmer le rayonnement international du cinéma tunisien ainsi que la qualité et la singularité de ses propositions artistiques.

La 76e édition du Festival international du film de Berlin se tiendra du 12 au 22 février 2026 à Berlin, Allemagne.

Le Centre national du cinéma et de l’image adresse ses félicitations à la réalisatrice Leyla Bouzid ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe du film, en leur souhaitant plein succès pour cette participation internationale.

Communiqué