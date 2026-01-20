Circulation rétablie | Les usagers de la route invités à la prudence malgré la reprise (DGGN)

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, dans la soirée de ce mardi 20 janvier 2026 ,le rétablissement de la circulation routière sur tous les différents axes relevant de sa compétence.

Retour à la normale après les perturbations marquées par des coupures et des ralentissements, la situation est désormais sous contrôle, affirme la DGGN en appelant toutefois à la vigilance.

La Direction de la garde nationale a par ailleurs indiqué qu’elle continuera d’actualiser ses données en temps réel selon l’évolution de la situation sur le terrain.

Les usagers de la route sont invités à rester attentifs aux futurs bulletins officiels pour s’informer d’éventuels changements imprévus.