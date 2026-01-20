La Tunisie augmente sa production d’électricité de 5 %

La production d’électricité en Tunisie a augmenté de 5 % fin novembre 2025, atteignant 18 953 GWh (autoproduction à partir de sources renouvelables incluse), contre 18 013 GWh fin novembre 2024. Mais les énergies renouvelables ne représentent toujours que 6 % du total.

Ces chiffres proviennent d’un récent rapport publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines, qui indique également une hausse de 2 % de la production destinée au marché intérieur.

Selon la même source, les achats d’électricité, principalement en provenance d’Algérie, couvraient 11 % de la demande du marché intérieur fin novembre 2025.

La production d’électricité à partir de sources renouvelables représentait 6 % de la production totale. L’entreprise publique Steg conserve la plus grande part de la production d’électricité, assurant 95 % de la production nationale fin novembre 2025.

Selon le rapport, environ 400 MW de panneaux photovoltaïques en toiture avaient été installés dans le secteur résidentiel fin novembre 2025, ainsi que 70 MW de panneaux moyenne et haute tension dans les secteurs industriel, commercial et agricole.

Il convient cependant de rappeler que le déficit énergétique tunisien est structurel, causé par la baisse de la production nationale d’hydrocarbures face à une demande croissante, obligeant le pays à importer environ 70% de ses besoins, ce qui pèse lourdement sur la balance commerciale et a quadruplé en 10 ans, atteignant 11,1 milliards de dinars fin 2025, malgré des variations saisonnières et des efforts pour les énergies renouvelables.

La dépendance énergétique est forte (environ 69%), et la situation est aggravée par la volatilité des prix mondiaux du pétrole et du taux de change.

I. B.