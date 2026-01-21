Assurance et indemnisation des dommages dues aux intempéries

Après les fortes précipitations enregistrées en Tunisie au cours des deux derniers jours, et qui ont provoqué des inondations et divers dégâts matériels aux bâtiments et aux véhicules, une question se pose : les compagnies d’assurance indemnisent-elles leurs clients ayant subi de tels sinistres ?

La réponse a été apportée par le directeur général de la Fédération tunisienne des sociétés d’assurance (Ftusa), Hatem Amira, qui a expliqué, lors d’un entretien téléphonique dans l’émission ‘‘Sbah Ennas’’, le mercredi 21 janvier 2026, sur Mosaïque FM, que l’indemnisation dépend du type de contrat conclu entre l’assuré et sa compagnie d’assurance.

Des intempéries comme celles actuellement observées en Tunisie causent souvent des dégâts aux voitures et aux bâtiments (habitations, commerces, usines…)

L’indemnisation dépend du contrat d’assurance, qui doit impérativement comprendre la couverture des dommages dues aux catastrophes naturelles, notamment les inondations.

Dans ce cas, la compagnie d’assurance est tenue d’indemniser les dommages en fonction du pourcentage de dégâts et des plafonds prévus au contrat, précisant que le surcoût de cette garantie est minime, n’excédant pas 500 millimes par jour.

Hatem Amira a souligné que le contrat de type «Tout risque» inclut généralement une couverture contre les catastrophes naturelles à un taux de 99 %.

I. B.