Intempéries | Ben Arous et Sousse prolongent la suspension des cours

Les gouvernorats de Ben Arous (sud de Tunis) et de Sousse ont annoncé que la suspension des cours dans tous leurs établissements scolaires a été prolongée pour demain mercredi 21 janvier 2026.

Cette décision fait suite aux conditions météorologiques marquées par des pluies intenses et qui se poursuivront cette nuit et demain.

Pour rappel, les précipitations ont causé la fermeture de plusieurs routes en Tunisie, l’arrêt du transport public et des inondations dans différentes zones.

Y. N.