Tunis | Braquage au bureau de poste de Oued Ellil

Un homme a commis un braquage au bureau de poste de Oued Ellil, à l’ouest de Tunis, hier, mardi 20 janvier 2026, à l’aide d’une arme blanche. Le suspect a profité des fortes pluies et de l’absence de passants dans la rue pour pénétrer dans le bureau de poste, menacer les employés avec un couteau, s’emparer d’une somme d’argent puis prendre la fuite.

Le parquet du tribunal de première instance d’El-Menzah a autorisé les agents de la Brigade centrale de lutte contre la criminalité de la Garde nationale à Ben Arous à ouvrir une enquête à ce sujet, a indiqué à Mosaïque Mohamed Aymen Hammami, substitut du procureur de la République et porte-parole officiel du tribunal d’El-Menzah.

Le suspect portait un masque pour dissimuler son identité, a ajouté Mohamed Aymen Hammami.

I. B.