Monastir | Un 4e mort suite aux inondations à Moknine  

La Radio nationale tunisienne a annoncé cet après-midi, mardi 20 janvier 2026, un quatrième décès à Moknine, dans le gouvernorat de Monastir. (Ph. Moknine les pieds dans l’eau).

Ce quatrième décès en moins de 24 heures dans la même ville fait suite aux pluies torrentielles et aux inondations provoquées par le débordement des oueds et des rivières.

Le quatrième corps a été retrouvé flottant dans la rue de la Sebkha, le troisième ayant été découvert au même endroit, selon Raouf Marouani, chef de la Protection civile de Monastir, qui s’est exprimé sur les ondes de Diwan FM.

I. B.