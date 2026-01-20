La Tunisie consomme 15-20% de sa production d’huile d’olive

La Tunisie, l’un des principaux pays producteurs et exportateurs d’huile d’olive de la Méditerranée, continue de connaître une faible consommation intérieure : entre 15 et 20% de la production, soit une moyenne annuelle de trois litres par personne, selon une estimation du ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques.

Ces données mettent en évidence un décalage structurel entre la vigueur de la filière oléicole tunisienne et les habitudes de consommation sur le marché intérieur.

Le ministère indique que les ventes d’huile conditionnée par l’Office national de l’huile (ONH) sur le marché intérieur ont atteint 7,5 millions de litres lors de la campagne 2023-2024, grâce à une initiative qui a contribué à relancer la consommation d’huile d’olive en Tunisie.

La consommation locale oscille entre 30 000 et 50 000 tonnes par an, en fonction de la saison de production oléicole et des prix, avec des volumes plus importants lors des pics de production.

Le ministère attribue également la faiblesse de la demande intérieure à la concurrence des huiles végétales, notamment celles subventionnées : la consommation d’huile végétale subventionnée est estimée à environ 40 000 tonnes par an, pour un coût de compensation estimé à environ 120 millions de dinars, tandis que le prix administré est de 0,900 millième de litre.

Le tableau est d’autant plus sombre lorsqu’on le compare aux perspectives de production nationale qui, selon les analyses internationales, pourraient atteindre des niveaux records lors de la campagne 2025-2026, plaçant ainsi la Tunisie parmi les premiers pays producteurs mondiaux.

Le Financial Times fait état d’une récolte attendue d’environ 380 000 à 400 000 tonnes, avec des scénarios allant jusqu’à 500 000 tonnes, dans un contexte méditerranéen influencé par la variabilité climatique.

Du côté des exportations, une part importante de l’huile tunisienne continue d’être vendue en gros volumes et commercialisée sous des marques étrangères.

Selon des statistiques consolidées, environ 90 % des exportations tunisiennes sont réalisées en vrac, ce qui impacte la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Le ministère de l’Agriculture entend désormais dynamiser la demande intérieure par le biais de programmes promotionnels et de mesures visant à améliorer les prix, notamment en incitant les restaurants et les hôtels à promouvoir l’huile conditionnée, et en préconisant une révision des marges dans la grande distribution. L’objectif affiché est de réduire l’écart entre la production et la consommation intérieure, afin d’intégrer plus durablement ce produit emblématique de l’agriculture tunisienne à l’alimentation quotidienne.

I. B.