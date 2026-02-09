Anas Hmadi réélu à la présidence de l’Association des magistrats tunisiens

En maintenant Anas Hmadi à la présidence et Aicha Ben Belhassen à la vice-présidence, l’Association des magistrats tunisiens (AMT) a opté pour la continuité, mais pas seulement; elle a aussi voulu marquer son attachement à son passé militant et son engagement indéfectible en faveur de l’indépendance de la magistrature, au moment où celle-ci semble renouer avec sa subordination au pouvoir exécutif.

L’AMT a réuni son 15e congrès, dimanche 8 février 2026 à Hammamet, a élu son nouveau bureau exécutif et a réparti les responsabilités en son sein conformément aux articles 11et 17 de son règlement intérieur.

Le nouveau bureau exécutif se compose comme suit :

Président : Anas Hmadi ;

Vice-présidente : Aicha Ben Belhassen ;

Secrétaire général : Amir Koubaâ,

Trésorier : Ridha Boulima ;

Secrétaire général adjoint : Faker Majdoub ;

Trésorier adjoint : Anouar Othman ;

Membre coordinateur général : Ali Khlif ;

Membre chargé des structures : Mohamed Ben Meftah ;

Membre chargé des relations avec les instances et organisations de la société civile : Moufida Mahjoub ;

Membres chargés des activités scientifiques, des études et des recherches : Emna Nsiri et Henda Ben Elhaj Mohamed.

Dans le communiqué issu du congrès, les nouveaux membres élus du bureau exécutif adressent leurs plus vifs remerciements et expriment leur gratitude pour tous les membres de l’association pour la confiance qu’ils ont mise en eux et s’engagent à poursuivre l’action pour la défense de l’indépendance de la magistrature et des intérêts matériels et moraux des magistrats.

I. B.