Team Jorge | Unité israélienne dédiée à la déstabilisation des États

Team Jorge est une unité israélienne clandestine spécialisée dans la manipulation électorale et la désinformation, révélée au grand jour début 2023. Elle est dirigée par Tal Hanan, un ancien membre des forces spéciales israéliennes (opérant sous le pseudonyme «Jorge»).

Selon l’enquête menée par le consortium Forbidden Stories, le groupe aurait interféré dans plus de 33 élections présidentielles à travers le monde, grâce à une combinaison de piratage informatique et de guerre psychologique numérique.

​L’organisation utilise le logiciel AIMS, une plateforme qui gère plus de 30 000 faux profils extrêmement réalistes sur les réseaux sociaux. Contrairement à des bots classiques, ces avatars possèdent un historique de plusieurs années et sont liés à des comptes Amazon, LinkedIn ou Airbnb pour paraître authentiques.

​L’unité, qui recourt au piratage de messageries, a démontré sa capacité à infiltrer des comptes Telegram et Gmail de hauts responsables politiques en exploitant des failles de sécurité (notamment via le système de signalisation SS7).

​Autre méthode utilisée : la désinformation ciblée, en créant des rumeurs de toutes pièces, en les diffusent via leurs bots, puis en les faisant parfois reprendre par des médias crédules pour influencer l’opinion publique ou discréditer un adversaire.

​Des documents suggèrent que Team Jorge a collaboré avec la firme britannique Cambridge Analytica, notamment lors de l’élection nigériane de 2015, pour fournir des services de «black ops».

L’organisation israélienne vend ses services à des services de renseignement, des partis politiques ou des entreprises privées en Afrique, en Europe, au Canada et en Amérique latine.

​En France, l’enquête a révélé qu’un journaliste de la chaîne BFMTV (Rashid M’Barki) avait diffusé à l’antenne des contenus fournis par la Team Jorge sans l’aval de sa rédaction. Cette affaire a mis en lumière une «industrie de l’ombre» où la déstabilisation d’États souverains est devenue un service commercialisable, souvent hors de tout contrôle légal.