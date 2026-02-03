Affaire « complot 2 » | Ennahdha dénonce et accuse

Dans un communiqué publié ce mardi 3 février 2026, le parti islamiste Ennahdha a vivement réagi aux verdicts prononcés en appel dans l’affaire dite du « Complot 2 ».

Ennahdha qualifie ces peines de prison de « disproportionnées » et estime qu’elles confirment un « mépris total pour les conditions d’un procès équitable», tout en précisant que son Rached Ghannouchi a refusé de comparaître, que ce soit en première instance ou en appel, pour les sessions tenues à distance.

« Rached Ghannouchi considère que le jugement à distance est une atteinte directe au droit à la défense et que ces procédures manquent de l’intégrité minimale requise », précise le communiqué .

Pour le parti, « les condamnations ne reposent sur aucun fait concret et bafouent la présomption d’innocence », lit-on encore dans le communiqué qui pointe du doigt « l’instrumentalisation de l’appareil judiciaire à des fins de règlement de comptes politiques » et dans lequel Ennahdha réaffirme l’innocence de tous les condamnés et exige l’arrêt des poursuites dans cette affaire.

Enfin, un appel a été lancé aux acteurs politiques, civils et médiatiques pour s’unir pour le rétablissement de la démocratie.

Y. N.