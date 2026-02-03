Cité des sciences | «Probiotiques & microbiote : les bâtisseurs de la défense »

La Cité des sciences à Tunis, organise la Journée de probiotiques & microbiote, en collaboration avec l’Ecole Supérieure des Industries Alimentaires de Tunis (ESIAT) et le Laboratoire innovation et valorisation pour une industrie alimentaire durable (Liviad).

Sous le thème « Les bâtisseurs de la défense », cette journée scientifique vise à mettre en lumière les dernières avancées sur le microbiote & l’immunité et à présenter le rôle de l’intelligence artificielle dans l’étude du microbiote ainsi que les approches pour la santé du système immunitaire et de ses applications thérapeutiques.

Au programme de cette journée se veut un espace d’échange, de réflexion et d’inspiration, les organisateurs proposent des conférences concernant les bâtisseurs de notre immunité et des workshops concernant l’identification des espèces bactériennes et l’étude de microbiote par la bio-informatique.

Y. N.