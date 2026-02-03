SOCIETETunisie

Drame à Gaâfour | Un jeune tue son frère pour une histoire de… tatouage !

3 février 20263 février 2026
Un jeune homme de 20 ans a été placé en garde à vue pour le meurtre de son frère cadet, à Gaâfour (gouvernorat de Siliana) dans la nuit du lundi 2 février 2026.

Selon les déclarations de Issa Gasmi, substitut du procureur de la République et porte-parole du tribunal de première instance de Siliana, cité par Mosaïque FM, le drame s’est produit au domicile familial, suite à une dispute qui a éclaté entre les deux frères au sujet d’un tatouage.

La dispute a rapidement dégénéré jusqu’à ce que l’aîné porte un coup de couteau mortel à son jeune frère, ajoute la même source.

Par ailleurs, pour tenter de camoufler les faits, le tueur a fait croire que son frère s’était infligé lui-même ses blessures…. Cependant, la police judiciaire de Siliana et la police nationale de Gaâfour sont parvenues à faire toute la lumière sur l’affaire.

Ce dernier a fini par passer aux aveux et le Parquet a ordonné sa mise en détention pour homicide volontaire, alors que l’enquête se poursuit pour révéler les circonstances exactes de ce drame.

Y. N.

