Météo | Les prévisions pour cette nuit (INM)

L’Institut national de la météorologie a annoncé ce mardi 3 février 2026 que les conditions météorologiques se dégradent cette nuit dans différentes régions de la Tunisie.

Le ciel sera parfois très nuageux et des pluies éparses sont attendues au nord et localement au centre du pays, indique le bulletin de l’INM, en ajoutant que des orages temporaires pourraient accompagner ces précipitations à l’extrême nord.

La même source ajoute que le vent soufflera sur la majorité des régions et pourra dépasser temporairement les 60 km/h sous forme de rafales, particulièrement sur les côtes nord et dans le sud, où des phénomènes de sable et de poussière sont prévus, réduisant ainsi la visibilité horizontale.

Pour les températures nocturnes, l’INM prévoit environ 8°C sur les hauteurs, entre 10 et 14°C au nord et dans les régions ouest et entre 14 et 18°C ailleurs.

Y. N.