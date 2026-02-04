Chiot torturé puis égorgé | Les auteurs de cet acte odieux arrêtés

L’Association Rahma pour la protection des animaux a annoncé, dans la soirée de ce mercredi 4 février 2026, l’arrestation de tous les individus qui ont torturé un chiot avant de l’égorger…

La même source a remercié l’avocat engagé dans la cause animale Elyes Jilani, la garde nationale d’une ville du gouvernorat de Monastir qui a mené l’enquête et qui est parvenue à arrêter tous les suspects et le Parquet qui a ordonné la mise en détention de ces derniers.

L’affaire a éclaté après la diffusion sur les réseaux sociaux, d’une vidéo montrant des jeunes torturer un chiot, tout en filmant leur acte odieux. Leur victime a ensuite été égorgée, sous les rires barbares du groupe !

Cette affaire a suscité douleur et indignation et des appels à une peine exemplaire ont été lancés par la société civile.

Y. N.