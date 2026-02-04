Météo | Prévisions de l’INM pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce un temps instable pour la nuit de ce mercredi 4 février 2026, particulièrement sur les côtes et dans le sud du pays.

Dans son bulletin, l’INM affirme que le ciel sera marqué, cette nuit, par des passages nuageux parfois denses sur la plupart des régions du pays alors que dans les zones côtières du Nord, des pluies éparses sont annoncées.

Appelant à la prudence, l’INM ajoute que ​le vent soufflera fort à proximité des côtes et sur les hauteurs et que des rafales sont attendues dans le sud du pays.

Quant aux températures, elles varieront entre 9 et 13°C dans les régions de l’Ouest et entre 14 et 18°C dans le reste du pays.

