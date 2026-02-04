Siliana | Il tue son frère à cause d’un tatouage

Des agents de la brigade de police judiciaire de Siliana ont arrêté, lundi 2 février 2026, un jeune homme d’une vingtaine d’années, soupçonné d’avoir assassiné son frère de 18 ans à la suite d’une dispute au sujet d’un tatouage.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect aurait poignardé son frère au cœur avec un objet tranchant, entraînant sa mort.

Le corps de la victime a été transféré au service de médecine légale pour une autopsie afin de déterminer la cause exacte du décès, rapporte Diwan FM en citant une source sécuritaire.

I. B.