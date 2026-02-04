POLITIQUESOCIETETunisie

Tunisiens de France | Moteurs de la coopération bilatérale

290 0
4 février 20264 février 2026
Tunisiens de France | Moteurs de la coopération bilatérale

L’Ambassadeur de Tunisie à Paris, M. Dhia Khaled, s’est entretenu, le 4 février 2026, avec M. Alexandre Portier, président du Groupe d’amitié France-Tunisie de l’Assemblée nationale, accompagné de membres du groupe.

Les discussions ont porté sur la coopération tuniso-française et les échanges entre les institutions parlementaires des deux pays.

L’accent a été mis sur l’intégration positive des tunisiens résidant en France et leur contribution significative au renforcement du partenariat multidimensionnel entre les deux pays.

Communiqué

Donnez votre avis

Votre adresse email ne sera pas publique.

error: Contenu protégé !!