Tunisiens de France | Moteurs de la coopération bilatérale

L’Ambassadeur de Tunisie à Paris, M. Dhia Khaled, s’est entretenu, le 4 février 2026, avec M. Alexandre Portier, président du Groupe d’amitié France-Tunisie de l’Assemblée nationale, accompagné de membres du groupe.

Les discussions ont porté sur la coopération tuniso-française et les échanges entre les institutions parlementaires des deux pays.

L’accent a été mis sur l’intégration positive des tunisiens résidant en France et leur contribution significative au renforcement du partenariat multidimensionnel entre les deux pays.

Communiqué