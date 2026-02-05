Makhlouf visé par un mandat de dépôt, son audition reportée  

Un mandat de dépôt a été émis à l’encontre de l’ancien député de la coalition radicale Al Karama et avocat de son état, Seifeddine Makhlouf.

Le doyen des juges d’instruction près le Tribunal de première instance de Tunis a également accepté de reporter l’audition de Seifeddine Makhlouf à mars prochain, affirme Mosaïque FM, ce jeudi 5 février 2026, en citant une source proche du dossier.

On notera que Makhlouf a été présenté devant le magistrat dans le cadre de sa condamnation par contumace dans une affaire de falsification de documents pour quitter le territoire tunisien, ajoute la même source.

Pour rappel Seifeddine Makhlouf a été extradé d’Algérie et a été placé en détention sur ordre du procureur du tribunal de Tunis, et ce, en application de peines récemment prononcées à son encontre en première instance et en appel.

Y. N.