Trafic de drogue à Hammamet | Réseau démantelé, un dealer et sa mère arrêtés

​​Les unités de la sûreté nationale à Hammamet ont arrêté six individus, dont le membre principal du réseau et sa mère et ont saisi, lors de cette opération, une importante somme d’argent.

Une enquête a été ouverte et a permis une surveillance étroite et des investigations approfondies, ciblant plusieurs individus suspectés de s’adonner au trafic de drogue à Hammamet, indique une source sécuritaire citée par IFM, en ajoutant que cela a permis dans un premier temps de mettre la main sur un premier suspect.



​Suite à cet interrogatoire et après coordination avec le Parquet près le tribunal de première instance de Grombalia, une descente a été organisée à Kélibia, ville d’origine du principal suspect, où la police a découvert une somme d’argent liquide estimée à environ 90 000 dinars, ainsi qu’une quantité importante de substances stupéfiantes prête à la revente.

La même source affirme que la police a procédé à l’interpellation de la mère du principal dealer, soupçonnée d’être activement impliquée dans les activités criminelles de son fils !

Quatre autres membres présumés de ce même réseau ont également été arrêtés et le Parquet de Grombalia a ordonné le placement en détention à vue de l’ensemble des six suspects.

