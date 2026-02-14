Alerte météo pour ce dimanche | Des vents violents dépassant 100 km/h

L’Institut national de la Météorologie appelle à la plus grande vigilance ce dimanche 15 février 2026 en annonçant des vents violents avec des rafales dépassant les 100 km/h

L’INM affirme que les vents provenant du secteur ouest seront puissants et particulièrement virulents à l’extrême nord et sur les zones montagneuses.

Le changement de temps commence en réalité dès cette nuit avec des pluies orageuses sur le nord-ouest du pays ainsi que des chutes de grêle dans certaines zones limitées

Face à ces conditions, il est fortement recommandé de redoubler de prudence en particulier pour les usagers de la route et les professionnels de la mer.

Y. N.