Médias tunisiens et argent européen | Quel gâchis !

Plus de 60 médias tunisiens ont bénéficié d’un accompagnement (financier, technique ou autre) de la part de l’Union européenne (UE) qui aurait dépensé dans cette opération entre 2021 et 2026 la somme de 5,3 millions d’euros (soit plus de 18 millions de dinars). Mais où est allé tout cet argent dont peu de gens ont vu la couleur ?

Ridha Kefi

Précisons d’abord que depuis sa création en 2010, Kapitalis a toujours refusé toute aide, qu’elle soit interne ou externe, afin de préserver son indépendance éditoriale et ne rien devoir à personne. Notre journal survit donc, du reste très difficilement, grâce aux faibles recettes publicitaires qu’il parvient encore à mobiliser auprès des annonceurs, majoritairement locaux.

Kapitalis n’a donc, en aucune façon, pris le moindre sou de l’argent dépensé par le contribuable européen pour aider à la réforme et à la professionnalisation des médias tunisiens au lendemain de la soi-disant «révolution» de 2011, et qui doit s’élever à au moins le triple de la somme indiquée ci-haut.

Cependant, et tout en remerciant l’UE pour sa générosité et l’intérêt qu’elle semble accorder à la réussite du processus démocratique en Tunisie, où les médias sont censés jouer un rôle central, on est en droit de nous demander où tout les 5,3 millions d’euros ont-ils pu atterrir et s’ils ont servi à quoi que ce soit d’utile pour les Tunisiens, lesquels sont censés en voir bénéficié.

Au vu de l’état lamentable de nos médias et de la très faible confiance que leur vouent les Tunisiens, sachant que, 15 ans après la «révolution de la liberté et de la dignité», ces derniers continuent d’aller chercher la bonne information sur leur pays… dans les médias étrangers, et surtout occidentaux – les médias arabes étant logés à la même enseigne de la désinformation systématique et du mensonge officiel –, on est bien forcé de nous demander si l’argent dépensé par les Européens pour la réforme des médias tunisiens… n’a pas été jeté par le fenêtre.

Si j’étais un contribuable européen, j’aurais moyennement apprécié que mon argent si durement gagné soit ainsi dilapidé pour financer des programmes au profit des médias étrangers dont l’utilité – même pour ceux qui en bénéficient – est quasiment nulle.

Quant à nous autres Tunisiens, notre transition démocratique, nous ne semblons pas encore pressés de la voir aboutir. On fait avec ce qu’on a. Traduire : on ne fait rien. On attend Godot…