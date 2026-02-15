La Tunisie déterminée à renforcer ses relations fraternelles avec l’Iran

Le site du gouvernement iranien a rapporté ce dimanche 15 février 2026 que le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a adressé un message au ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, pour le féliciter à l’occasion du 47e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique et de la fête nationale de la République islamique d’Iran.

«Dans son message, le ministre tunisien des Affaires étrangères s’est félicité de l’excellent niveau des relations entre la Tunisie et l’Iran et a réaffirmé la ferme volonté de son pays de renforcer les liens fraternels et la coopération entre les deux nations, dans l’intérêt des peuples iranien et tunisien. Il a également souhaité au ministre iranien des Affaires étrangères une bonne santé et un bien-être durable, ainsi que progrès et prospérité au peuple iranien», rapporte la même source.

I. B.