Abus sexuels dans une maternelle | Communiqué du ministère de l’Enfance

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées s’est exprimé, ce samedi 14 février 2026, sur l’affaire de l’agression sexuelle sur un enfant dans une maternnelle à Ennasr au gouvernorat de l’Ariana.

Le ministère a mis en garde contre les dérives sur les réseaux sociaux en exprimant son inquiétude face à la diffusion de données personnelles relatives à cette affaires et qui pourraient permettre d’identifier directement ou indirectement l’enfant concerné, en affirmant que cela constitue une violation flagrante des droits de la victime

​Ces actes sont passibles de poursuites judiciaires selon la Constitution, le Code de la protection de l’enfant et la loi n°63 de 2004 relative à la protection des données personnelles, rappelle le département, en rappelant la nécessité de la protection de l’anonymat de la victime.

La même source a rappelé avoir ordonné la fermeture de la maternelle concernée, conformément aux dispositions légales en vigueur et que l’exécution de cette décision a été coordonnée entre les services régionaux du ministère et le gouverneur de la région pour garantir une application stricte de la loi.

Pour rappel 4 suspects ont actuellement en détention dans cette affaire d’abus sexuel, dont deux photographes et deux autres individus liés à l’institution.

Y. N.