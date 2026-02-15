‘‘In a Whisper’’ de Leyla Bouzid | Drame poignant contre la discrimination

Parmi les tout premiers films présentés en compétition à la Berlinale (12 – 22 février 2026), un prétendant sérieux au palmarès final se distingue déjà : ‘‘In a Whisper’’ (‘‘A voix basse’’), le troisième long métrage de la réalisatrice tunisienne Leyla Bouzid, après ‘‘Dès que j’ouvre les yeux’’ en 2015 et ‘‘Une histoire d’amour et de désir’’, qui avait clôturé la Semaine de la Critique à Cannes en 2021. Avec Eya Bouteraa, Hiam Abbass et Marion Barbeau.

Latif Belhedi

Coproduction franco-tunisienne (la réalisatrice s’était installée à Paris après des études de lettres françaises), ‘‘Dans un murmure’’ raconte le retour au pays de Lilia, une Tunisienne de 30 ans installée en France depuis quelque temps. Elle rentre pour les funérailles de son oncle, dont la mort est entourée de mystères et de secrets que la famille préfère taire.

Lilia se retrouve ainsi confrontée à des personnes qui ignorent tout de sa vie et, en particulier, de la jeune fille qu’elle aime et avec qui elle vit.

Le thème principal de ce film est la discrimination, dénonçant une société et une loi qui n’acceptent pas les relations homosexuelles. Cependant, Lilia n’est pas la seule victime de cette vision absurde : son oncle décédé l’est aussi, son homosexualité ayant toujours été passée sous silence par une famille qui ne l’a jamais accepté tel qu’il était.

La liberté a toujours été un thème central dans les films de Leyla Bouzid et, dans ce cas précis, sa critique de la société tunisienne est encore plus manifeste et incisive.

Les acheteurs au rendez-vous

Ce film, drame familial et thriller qui explore l’homosexualité cachée et les non-dits familiaux et culturels, fait sensation auprès des acheteurs suite à sa première mondiale en compétition à Berlin.

Playtime a déjà vendu le film à l’Allemagne et à l’Autriche (Neue Visionen), à l’Italie (Fandango), à l’Espagne (Lazona), à la Suisse (Cineworx), au Portugal (Leopardo Filmes), au Canada (Axia Films) et à l’ex-Yougoslavie (MCF).

Produit par la société française Unité et coproduit par la tunisienne Cinetelefilms, le film sera distribué en France par Memento Distribution.