Impulsion des liens commerciaux entre la Tunisie et l’Ouzbékistan

L’Ouzbékistan et la Tunisie ont discuté des perspectives de développement de leur coopération commerciale, économique et d’investissement, rapporte le journal ouzbèke Trend, lors d’une rencontre, le 12 février 2026, entre le ministre ouzbek de l’Investissement, de l’Industrie et du Commerce, Laziz Kudratov, et une délégation tunisienne conduite par Jamel Ksibi, président du Groupe Luxor, président de la Fédération nationale des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica).

La délégation s’est rendue à Tachkent afin d’explorer les possibilités de renforcement des partenariats entre les deux pays islamiques.

Au cours des discussions, la partie ouzbèke a présenté des informations détaillées sur les réformes économiques en cours dans le pays et les mesures visant à améliorer le climat des investissements, ainsi qu’un portefeuille de projets ouverts à la participation étrangère. Une attention particulière a été portée à la coopération potentielle dans les domaines du développement des infrastructures, de la construction, de l’industrie et de l’agro-industrie.

La délégation tunisienne a manifesté un vif intérêt pour participer aux initiatives de modernisation des infrastructures de l’Ouzbékistan et pour localiser la production dans le pays.

À l’issue de la réunion, les deux parties ont confirmé leur volonté de poursuivre l’élaboration d’initiatives concrètes et de développer un partenariat à long terme fondé sur des intérêts mutuels.

