Rayen Hamzaoui | Appels à une grâce présidentielle

Le collectif de soutien à Rayen Hamzaoui vient de lancer un appel au président de la République ainsi qu’à la ministre de la Justice, pour demander une grâce présidentielle.

Arrêté le 19 mai 2023, l’ancien maire d’Ezzahra Rayen Hamzaoui a été condamné à une peine de trois ans de prison et sa libération officielle est ainsi prévue pour le 19 mai 2026. À ce jour, il a déjà purgé la quasi-totalité de sa peine.

Le collectif souligne qu’il ne reste plus que deux mois environ avant sa sortie naturelle et c’est ce faible reliquat de peine qui motive aujourd’hui cette demande de clémence, afin de permettre à Rayan Hamzaoui de retrouver les siens.

Les soutiens de Rayen Hamzaoui sollicitent ainsi une grâce à l’occasion de la Fête de l’Indépendance (le 20 mars) ou la fête de l »Aïd el-Fitr, moment de rassemblement familial par excellence.

« Nous demandons à ce que sa famille ne soit pas privée de la joie de passer l’Aïd à ses côtés », peut-on lire dans l’appel diffusé par ses amis et les habitants d’Ezzahra entre autres soutiens de l’ancien maire.

Y. N.