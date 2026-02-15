L’économie tunisienne s’est accrue de 2,5% en 2025

L’économie tunisienne a enregistré une croissance de 2,5% au cours de l’année 2025, selon l’Institut national de la statistique (INS), contre un taux de 2,6 % prévu par la Banque Mondiale.

Selon les indicateurs de la croissance économique au 4e trimestre de 2025, publiés ce dimanche 15 février 2026 par l’INS, les estimations montrent que le Produit intérieur brut (PIB) en volume a enregistré une croissance de 2,7% sur un an au cours du 4e trimestre de l’année 2025.

Par rapport au 3e trimestre de 2025, le PIB en volume s’est accru de 1%.

Sur cette base, l’économie tunisienne a enregistré une croissance de 2,5% au cours de l’année écoulée.

Rappelons que la Banque mondiale a prévu une croissance économique en Tunisie de 2,6 % pour 2025, soutenue par une légère amélioration de l’activité. À moyen terme (2026-2027), la croissance devrait rester modérée, autour de 2,4 %, dans un contexte de contraintes de financement et de réformes structurelles nécessaires, a ajouté la BM.

I. B.