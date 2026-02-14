Ramadhan à la Cité | Carole Samaha à l’Opéra de Tunis

Dans le cadre de la manifestation « Ramadhan à la Cité », Carole Samaha montera sur la scène de la grande salle de l’Opéra le dimanche 15 mars prochain.

Un rendez-concert exceptionnel est prévu à 22h00 pour célébrer la magie du mois saint en musique et en émotion offrant ainsi aux spectateurs une parenthèse enchantée en pleine saison ramadanesque.

********************

Carole Samaha est une icône libanaise de la chanson. Avant de faire de la chanson sa profession, elle a commencé sa carrière en tant qu’actrice dans le théâtre. Sa remarquable présence sur scène en dit long sur cette première vocation.

Sa rencontre avec le musicien Mansour Rahbani a été un tournant dans sa carrière artistique. Une collaboration qui cristallise sa carrière musicale qu’elle mène toujours aussi grandement jusqu’à nos jours. Sa voix puissante, son énergie, sa présence et sa sensibilité façonnent la diva de la scène qu’elle est.