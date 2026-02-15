Le poème du dimanche | ‘‘Explose ô cœur !’’ de Mohamed Laribi

Mohamed Laribi, dit Ibn Toumert, est poète, nouvelliste, journaliste, animateur de radio tunisien.
Né en 1915 à Tunis, il commence des études à l’université de la Zitouna sans les finir, se fait bohème et vit pleinement la marginalité. Publie ses articles et textes dans les revues et journaux. Rejoint le Groupe d’auteurs de l’entre-deux-guerres, Tahta Essour (Sous les Remparts). Part à l’étranger où il travaille à Radio Paris, Radio Brazaville et Radio Alger, en période coloniale.
La poésie de Laribi est restée disparate, sans recueil. Sa vie semble tragique, pessimiste, il se considère comme un poète maudit. Il se suicide et décède, jeune, à l’âge de 31 ans, à Paris, en 1946.
Tahar Bekri
Explose ô cœur Démarre ô gémissement
Libérez yeux Toute larme prisonnière
Grondez tonnerres Pleurez vents
Soyez lamentations Mon cœur triste est mort et se repose
Chantez oiseaux Le chant de la peine
Le matin a disparu Le soir s’élève la brume terrible couvre
Toutes les places Brisez ces verres
Répandez ce vin Permettez aux sourcils de froncer
Voilez le sourire Aux sentiments des belles
Mon cœur mélancolique est mort Epuisé par les blessures
Il s’en est allé comme un étranger
Le matin a disparu Annonçant le coucher du soleil
Et le soufflement des vents De trop de malheur
Il n’a mouillé son écho Des lèvres de l’aimée
Ni de l’ivresse Ni dit au revoir à un proche
Obscure obscurité Où est la lumière de l’espoir
Où est le port du salut Pour le bateau du malheur
J’ai entendu la réponse De l’écho du fracas
Et la casse des bois Il est mort et se repose
Traduit de l’arabe par Tahar Bekri
