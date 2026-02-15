A LA UNECULTURETunisie

Le poème du dimanche | ‘‘Explose ô cœur !’’ de Mohamed Laribi

15 février 2026
Mohamed Laribi, dit Ibn Toumert, est poète, nouvelliste, journaliste, animateur de radio tunisien.

Né en 1915 à Tunis, il commence des études à l’université de la Zitouna sans les finir, se fait bohème et vit pleinement la marginalité. Publie ses articles et textes dans les revues et journaux. Rejoint le Groupe d’auteurs de l’entre-deux-guerres, Tahta Essour (Sous les Remparts). Part à l’étranger où il travaille à Radio Paris, Radio Brazaville et Radio Alger, en période coloniale. 

La poésie de Laribi est restée disparate, sans recueil. Sa vie semble tragique, pessimiste, il se considère comme un poète maudit. Il se suicide et décède, jeune, à l’âge de 31 ans, à Paris, en 1946.

Tahar Bekri

Explose ô cœur                        Démarre ô gémissement

Libérez yeux                            Toute larme prisonnière

Grondez  tonnerres                  Pleurez vents

Soyez lamentations                  Mon cœur triste est mort et se repose

Chantez oiseaux                      Le chant de la peine

Le matin a disparu                   Le soir s’élève la brume terrible couvre

Toutes les places                     Brisez ces verres

Répandez ce vin                              Permettez aux sourcils de froncer  

Voilez le sourire                               Aux sentiments des belles

Mon cœur mélancolique est mort Epuisé par les blessures

Il s’en est allé comme un étranger

Le matin a disparu                  Annonçant le coucher du soleil

Et le soufflement des vents         De trop de malheur       

Il n’a mouillé son écho             Des lèvres de l’aimée

Ni de l’ivresse                          Ni dit au revoir à un proche

Obscure obscurité                        Où est la lumière de l’espoir

Où est le port du salut             Pour le bateau du malheur

J’ai entendu la réponse           De l’écho du fracas

Et la casse des bois                 Il est mort et se repose

Traduit de l’arabe par Tahar Bekri

