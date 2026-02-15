Le poème du dimanche | ‘‘Explose ô cœur !’’ de Mohamed Laribi

Mohamed Laribi, dit Ibn Toumert, est poète, nouvelliste, journaliste, animateur de radio tunisien.

Né en 1915 à Tunis, il commence des études à l’université de la Zitouna sans les finir, se fait bohème et vit pleinement la marginalité. Publie ses articles et textes dans les revues et journaux. Rejoint le Groupe d’auteurs de l’entre-deux-guerres, Tahta Essour (Sous les Remparts). Part à l’étranger où il travaille à Radio Paris, Radio Brazaville et Radio Alger, en période coloniale.

La poésie de Laribi est restée disparate, sans recueil. Sa vie semble tragique, pessimiste, il se considère comme un poète maudit. Il se suicide et décède, jeune, à l’âge de 31 ans, à Paris, en 1946.

Tahar Bekri

Explose ô cœur Démarre ô gémissement

Libérez yeux Toute larme prisonnière

Grondez tonnerres Pleurez vents

Soyez lamentations Mon cœur triste est mort et se repose

Chantez oiseaux Le chant de la peine

Le matin a disparu Le soir s’élève la brume terrible couvre

Toutes les places Brisez ces verres

Répandez ce vin Permettez aux sourcils de froncer

Voilez le sourire Aux sentiments des belles

Mon cœur mélancolique est mort Epuisé par les blessures

Il s’en est allé comme un étranger

Le matin a disparu Annonçant le coucher du soleil

Et le soufflement des vents De trop de malheur

Il n’a mouillé son écho Des lèvres de l’aimée

Ni de l’ivresse Ni dit au revoir à un proche

Obscure obscurité Où est la lumière de l’espoir

Où est le port du salut Pour le bateau du malheur

J’ai entendu la réponse De l’écho du fracas

Et la casse des bois Il est mort et se repose

Traduit de l’arabe par Tahar Bekri