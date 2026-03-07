Céramiques d’artisanes tunisiennes exposées à Florence

Une exposition organisée par l’association italienne à but non lucratif Malles Design Mediterraneo ouvrira ses portes le 8 mars 2026 à Florence. Elle est consacrée aux céramiques fabriquées à la main en Tunisie par les femmes du village de Sejnane (Bizerte).

La fabrication de la céramique est une tradition millénaire dans ce village du nord-ouest tunisien, si profondément ancrée dans la région qu’elle a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco en 2018.

À Florence, une sélection de 100 œuvres sera exposée à la galerie d’art Bunker, dans le cadre d’un projet réalisé en collaboration avec Artigianato e Palazzo, le marché-exposition dédié à la qualité des produits artisanaux.

Seront exposés des vases, des reproductions d’animaux et des récipients entièrement façonnés à la main, polis avec des coquillages et cuits dans des fours traditionnels à ciel ouvert.

Les décorations sont réalisées avec des pigments naturels extraits de plantes locales, tandis que la couleur noire caractéristique est obtenue en fumant la pièce encore chaude sous de la paille.

Chaque pièce exposée est à vendre et accompagnée d’une carte racontant l’histoire de l’artisan qui l’a créée.

Le projet «Malles», qui signifie «modeler l’argile» en tunisien, a été conçu et coordonné par Vittoria Capresi afin de soutenir et de mettre en valeur le processus créatif des artisans locaux.

