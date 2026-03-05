Football | Al Ahly du Caire – Espérance de Tunis à huis clos

L’Espérance sportive de Tunis informe ses supporters que le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF) contre Al Ahly d’Égypte se jouera à huis clos.

Dans un communiqué publié ce jeudi 5 mars 2026, le club Sang et Or précise que cette décision a été prise par la Commission disciplinaire de la CAF.

Cette sanction du club égyptien suscite une vive polémique et relance le débat sur l’impartialité de l’instance dirigeante du football africain.

Selon des sources concordantes, la Commission disciplinaire de la CAF aurait initialement décidé d’infliger au club cairote une sanction d’un seul match à huis clos (alors qu’Al Ahly méritait au moins 5 matchs de suspension) à la suite des incidents ayant accompagné sa confrontation face au AS FAR de Rabat. Cette sanction devait intervenir dans un souci d’équité, dans la mesure où le club marocain avait déjà été puni après les événements survenus lors du match aller disputé à Rabat.

La plainte déposée par l’AS FAR, accompagnée de rapports officiels détaillant les débordements constatés durant la rencontre, avait servi de base à la décision disciplinaire. L’objectif affiché était alors d’appliquer de manière rigoureuse les règlements de la CAF afin de préserver l’intégrité des compétitions continentales.

Cependant, contre toute attente, l’annonce officielle de cette sanction a été suspendue par le secrétariat général de la CAF.

Initialement prévue pour le 28 février, la publication du verdict a été bloquée à la suite d’interventions internes au sein de l’instance, toujours selon ces mêmes sources. Aucune explication officielle n’a été fournie pour justifier ce revirement, alimentant ainsi les soupçons et les interrogations.

