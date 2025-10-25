Néji Jalloul à nouveau devant le juge

Le secrétaire général du Parti de la coalition nationale tunisienne, Néji Jalloul, va de nouveau comparaître devant le tribunal de l’Ariana le mardi 28 octobre 2025.

C’est l’ancien secrétaire général du parti Nidaa Tounes et ancien ministre de l’Education qui l’a annoncé dans un post sur sa page Facebook. Il va faire opposition à une première condamnation à deux mois de prison en lien avec les parrainages recueillis lors des élections présidentielles de 2019 auxquelles il avait présenté sa candidature.

I. B.