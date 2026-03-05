POLITIQUETunisie

Seifeddine Makhlouf | Verdict attendu mercredi prochain

5 mars 20265 mars 2026
La justice a décidé de reporter le délibéré dans l’affaire visant Seifeddine Makhlouf, ancien député de la coalition Al-Karama et avocat de son état.

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a pris cette décision, ce jeudi 5 mars 2026, suite à l’achèvement de l’interrogatoire du concerné et des plaidoiries de la défense.

Pour rappel, il s’agit d’une affaire de complot contre la sûreté intérieure de l’État et le verdict est attendu le 11 mars courant.

Y. N.

