Communiqué du Consulat de Tunisie à Dubaï sur les vols spéciaux

Face aux perturbations aériennes causées par les récents événements dans la région, la Consulat général de Tunisie à Dubaï a communiqué les dernières directives de l’Aviation Civile émiratie concernant le rapatriement des voyageurs.

La Consulat informe les membres de la communauté tunisienne que l’Autorité Générale de l’Aviation Civile des Émirats Arabes Unis (GCAA) a officiellement lancé l’organisation de vols exceptionnels.

Ces liaisons spéciales ont pour objectif de faciliter le départ des passagers actuellement bloqués ou dont les plans de voyage ont été affectés par la situation sécuritaire et géopolitique instable dans la région.

La même source indique que pour garantir le bon déroulement des opérations et éviter l’encombrement des infrastructures aéroportuaires, les autorités consulaires appellent à ne pas se rendre à l’aéroport sans confirmation préalable, à attendre d’être contacté directement par votre compagnie aérienne et à vérifier les informations de contact auprès des transporteurs pour recevoir les détails des vols et les horaires programmés.

« La Consulat appelle les citoyens tunisiens à faire preuve de patience et à suivre scrupuleusement les canaux de communication officiels des compagnies aériennes pour obtenir les détails de leurs vols. », indique encore le communiqué.

Pour rappel depuis le week-end dernier, le Moyen-Orient traverse une phase de fortes tensions militaires marquées par des échanges de tirs de missiles et des fermetures successives d’espaces aériens dans plusieurs pays du Golfe (Émirats arabes unis, Qatar, Iran).

Ces événements ont débuté par des frappes israélo-américaines sur l’Iran, ayant fait des dizaines de morts et de blessés et dans lesquelles l’Ayatollah Ali Khamenei, Guide suprême de la république islamique d’Iran.

En réaction, l’Iran a lancé des missiles et de drones vers Israël et vers des bases américaines situées dans plusieurs pays du Golfe (Bahreïn, Koweït, Émirats arabes unis, Qatar).