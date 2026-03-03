Tunisie | Retour volontaire accompagné de 1 760 migrants en 2025

En 2025, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a accompagné 1 760 migrants d’Afrique subsaharienne en Tunisie dans leur retour volontaire vers leurs pays d’origine respectifs. Cet accompagnement s’est traduit par des programmes personnalisés visant à favoriser leur réintégration socio-économique.

L’OIM Tunisie a communiqué à ce sujet sur ses canaux de communication, précisant que le programme combine assistance logistique et soutien socio-économique grâce à des plans de réintégration individualisés, adaptés aux besoins, aux compétences et aux perspectives de chaque bénéficiaire.

L’objectif affiché est de faire en sorte que le retour ne se limite pas au simple voyage vers le pays d’origine, mais devienne une véritable opportunité de nouveau départ, dans la dignité et la stabilité.

D’après l’OIM, les programmes couvraient divers domaines, notamment l’agriculture et l’élevage, le commerce de détail et les microentreprises, la restauration, les transports, l’éducation et la formation professionnelle, ainsi que des activités de services comme la couture, les soins à la personne, les services numériques et les compétences techniques.

Pour l’agence onusienne, cette approche, qui allie soutien matériel et accompagnement personnalisé, vise à renforcer l’autonomie, l’inclusion économique et la résilience, favorisant ainsi une réintégration durable dans leurs communautés d’origine.

En effet, pour l’OIM, un retour durable n’est possible que si les migrants ont de véritables choix et les outils nécessaires pour reconstruire leur avenir.

I. B.