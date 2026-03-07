Tunisie | Alerte au brouillard pour ce dimanche

L’Institut national de la météorologie (INM) a publié un bulletin de suivi ce samedi 7 mars 2026, avertissant d’une dégradation de la visibilité horizontale, demain, sur une large partie du territoire tunisien.

La prudence est de mise sur les routes car selon les dernières prévisions de l’INM, les conditions météorologiques de la nuit de samedi à dimanche, ainsi que la matinée du dimanche 8 mars 2026, seront marquées par l’apparition d’un brouillard dense qui touchera principalement le nord du pays et les régions du Centre.

L’INM précise que ce brouillard sera particulièrement épais dans les zones côtières et les zones basses, où la visibilité pourrait chuter de manière significative à moins de 500 mètres.

Y. N.