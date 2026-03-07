SOCIETETunisie

Violences dans un train de la banlieue | Les auteurs en détention

7 mars 20267 mars 2026
Violences dans un train de la banlieue | Les auteurs en détention

L’enquête ouverte suite aux violences et actes de vandalisme enregistrés, avant-hier, dans un train de la banlieue sud a permis d’identifier et d’arrêter les suspects.

Trois personnes ayant participé à cette bagarre ayant opposé les habitants de Sidi Hssine et Zahrouni ont été arrêtées et placées en détention à la suite de perquisitions menées par les agents de la sûreté nationale de Zahrouni, indique une source citée par Mosaïque FM, ce samedi 7 mars 2026.

La même source affirme que d’autres suspects ont été identifiés et font l’objet de mandats de recherche.

Y. N.

