Al-Soumoud annonce l’arrestation de Ghassen Henchiri à Tunis

Le Comité de la flottille Al-Soumoud a annoncé, dans la nuit de ce samedi 7 mars 2026, l’arrestation de l’un de ses membres Ghassen Henchiri.

Ghassen Henchiri a été arrêté à Tunis alors qu’il participait à une manifestation de solidarité avec l’Iran et contre l’agression israélo-américaine.

Selon une vidéo publiée par ses camarades, Ghassen Henchiri a été interpellé par plusieurs agents de police en civil et a été transporté à bord d’un véhicule.

Dans son communiqué, Al-Soumoud dénonce à nouveau un harcèlement sécuritaire visant ses membres et appelle à leur libération.

Pour rappel, Wael Naouar et son épouse Jawaher Channa, Nabil Chennoufi, Amine Bennour et Sana Msahli ont été arrêtés hier, sachant qu’une enquête visant la flottille Al-Soumoud a été ouverte par le Parquet du Pôle judiciaire économique et financier.

Y. N.