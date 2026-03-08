Sousse | Un adolescent poignarde ses parents et son frère

Le parquet du tribunal de Sousse a ordonné la mise en détention d’un mineur de 17 ans, qui a agressé, à l’arme blanche, ses parents et son frère.

Le drame s’est produit à Akouda mercredi dernier, indique une source citée par Mosaïque FM, ce samedi 7 mars 2026, en précisant que les circonstances exactes et les motivations de l’adolescent ne sont toujours pas connues pour l’heure.

Ce denier a toutefois reconnu son acte odieux et a été placé en détention, alors que les victimes sont encore hospitalisées.

Y. N.