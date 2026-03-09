Alerte météo | Pluies orageuses dans plusieurs régions de Tunisie

L’Institut national de la météorologie (INM) a émis un bulletin ce lundi 9 mars 2026, annonçant des perturbations météorologiques.

Selon les prévisions de l’INM, la situation météorologique sera marquée, à partir de cette nuit par l’arrivée de pluies éparses et temporairement orageuses. Ces précipitations débuteront par les régions de l’Est avant de s’étendre progressivement au reste du pays.

La vigilance est de mise, sachant que les pluies seront parfois intenses, ciblant en priorité les gouvernorats de Zaghouan, de Siliana, et du Kef, puis se déplaceront vers le centre et le sud, touchant également les régions de Gafsa, Sidi Bouzid, Sfax et Gabès.

L’INM prévoit des quantités de pluie oscillant entre 20 et 40 millimètres.

Y. N.