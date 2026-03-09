Assemblée | Tunisie : Décès du député Salah Mbarki

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a annoncé le décès de Salah Mbarki, député de la circonscription de Kabaria, relevant du gouvernorat de Tunis.

Membre du bloc parlementaire Al Amana Wal Amal, Salah Mbarki qui est décédé ce lundi 9 mars 2023, avait présidé la séance inaugurale de l’Assemblée des représentants du peuple en mars 2023, en sa qualité de doyen parmi les députés.

Dans sa note, l’ATP a présenté ses condoléances à la famille, aux proches et aux collègues de Salah Mbarki, sachant que des hommages lui ont été rendus sur la toile par plusieurs députés et militants.

Y. N.