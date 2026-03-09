Trafic de drogues | 35 ans de prison pour un dealer arrêté à la Marsa

Un dealer, qui a été arrêté à la Marsa (banlieue nord de Tunis) pour trafic de cannabis et de cocaïne, a été condamné à une peine de 35 ans de prison ferme

La chambre criminelle près le tribunal de première instance de Tunis l’a jugé coupable d’appartenance à un réseau de trafic de drogues, sachant que lors de son interpellation chez lui à La Marsa, il était en possession de 28 plaquettes de cannabis ainsi que d’une quantité de cocaïne.

On notera que le dealer est également suspecté de trafic aux alentours d’établissements scolaires et que des complices font l’objet de mandats de recherche.

Y. N.