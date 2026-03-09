Tunis | Soirée de solidarité avec la militante Saadia Mosbah

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) organise une «Soirée ramadanesque pour la liberté de l’activiste et défenseure des droits humains Saadia Mosbah» le mardi 10 mars 2026 à 20h30 au Centre Dr. Ahlem Belhaj d’écoute et d’accompagnement des femmes victimes de violence, sis au 112 avenue de la Liberté, à Tunis.

Cet événement de solidarité coïncide avec les audiences de l’affaire Saadia Mosbah. La Cour de cassation examinera le cas de l’association Mnemti que préside la militante contre le racisme, qui aura le même jour, tandis que le Tribunal de première instance de Tunis examinera l’affaire de Saadia le 12 mars.

Le programme comprend des interventions d’Inès Chihaoui, coordinatrice du comité anti-violence de l’association ; Fares Gueblaoui, fils de Saadia Mosbah ; Zied Rouine, militant des droits humains; Me Ibtissem Jebabli, avocate et défenseure des droits humains ; et Me Monia El Abed, avocate représentant l’ATFD.

Pour rappel Saadia Mosbah a été arrêtée et placée en détention en mai 2024 pour blanchiment d’argent, accusation qu’elle rejette totalement tout en criant son innocence. Elle bénéficie par ailleurs d’un soutien au sein de la société civile et des appels ont été lancés pour la faire libérer.

I. B.